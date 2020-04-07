Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве оштрафовали ещё семерых больных COVID-19 нарушителей карантина

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве оштрафовали ещё семерых больных COVID-19 нарушителей карантина
Фото: соцсети

В российской столице 6 апреля оштрафовали и поместили в обсервационные центры семь пациентов с китайским коронавирусом COVID-19, которые нарушили режим самоизоляции. Соответствующие сведения предоставили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

Наказанные граждане находились на домашнем лечении. Факт нарушения ими режима был установлен при помощи средств видеофиксации.

В Объединении пояснили, что заболевшим коронавирусом горожанам после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме инфекции и под наблюдением медиков. До каждого из нарушителей ранее донесли информацию о необходимости строгого соблюдения карантина до полного выздоровления. Несмотря на это, граждане пренебрегли правилами безопасности и подвергли риску здоровье окружающих.

Нарушители в настоящее время находятся в специально оборудованных обсервационных центрах в Царицыно и Крылатском, где они продолжат лечение. У двух из семи оштрафованных москвичей после помещения в медучреждения ухудшилось состояние здоровья.

 

ГБ

Здоровье

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью