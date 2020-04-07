В Москве оштрафовали ещё семерых больных COVID-19 нарушителей карантина

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7 апреля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В российской столице 6 апреля оштрафовали и поместили в обсервационные центры семь пациентов с китайским коронавирусом COVID-19, которые нарушили режим самоизоляции. Соответствующие сведения предоставили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

Наказанные граждане находились на домашнем лечении. Факт нарушения ими режима был установлен при помощи средств видеофиксации.

В Объединении пояснили, что заболевшим коронавирусом горожанам после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме инфекции и под наблюдением медиков. До каждого из нарушителей ранее донесли информацию о необходимости строгого соблюдения карантина до полного выздоровления. Несмотря на это, граждане пренебрегли правилами безопасности и подвергли риску здоровье окружающих.

Нарушители в настоящее время находятся в специально оборудованных обсервационных центрах в Царицыно и Крылатском, где они продолжат лечение. У двух из семи оштрафованных москвичей после помещения в медучреждения ухудшилось состояние здоровья.