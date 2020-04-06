На базе МГМУ им Сеченова создадут 2000 мест для больных COVID-19

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6 апреля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото medvestnik.ru

Около 2 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом будет развернуто на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия вместе министром здравоохранения России Михаилом Мурашко стационара на ул. Погодинская.

«Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно разворачивали городскую сеть - городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателем правительства РФ мы вместе с министром здравоохранения отработали систему оказания содействия городу за счет федеральных клиник. Они активно включились, и вот один из самых мощных центров, который будет насчитывать около 2 тыс. коек, в итоге сегодня - первая очередь - открывается», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, госпитали для пациентов с коронавирусом будут развернуты на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ имени Сеченова. В рамках первого этапа развернуто 700 коек: 400 коек на базе университетской клинической больницы №2 и 300 коек на базе клинической больницы №4.

Отмечается, что к 13 апреля на базе Сеченовского университета планируется развернуть еще 1,3 тыс. коек: 500 коек в университетской клинической больнице №3, 800 коек в университетской клинической больнице №1.

Для приема больных корпус имени Василенко на ул. Погодинская укомплектован аппаратами ИВЛ, 138 коек обеспечены «кислородом». Для предотвращения распространения инфекции разграничены «чистые» и «грязные» зоны, установлены санпропускники - шлюзы, уточняется в сообщении.