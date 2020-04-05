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Турецкие врачи сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие врачи сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса
pexels.com

Турецкие ученые-медики провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса COVID-19 на животных. Такой хорошей новостью поделился профессор университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

«Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни», — написал на своей странице в Twitter ученые из Анкары.

Вакцины от коронавируса проходят испытания и в России. Как ожидается испытания на лабораторных животных завершатся к концу апреля. Генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня.

ИЧ

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