Мишустин дал поручения Минздраву по госпитализации пациентов из-за COVID

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5 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения организовать перевод пациентов из федеральных медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию в связи с коронавирусом.

Глава российского правительства дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля Минздраву, Росздравнадзору, МИД, Минфину, Минкомсвязь, Минтранс.

Минздраву поручено организовать перевод пациентов из федеральных медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию в связи с коронавирусом.

Минздраву и Росздравнадзору совместно с регионами поручено выверить данные по дополнительному развертыванию инфекционных коек, оценив больницы с точки зрения их готовности к приему пациентов с коронавирусом.

Медучреждения должны быть укомплектованы медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями.

Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.

Минздрав и Минфин должны внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за пандемии коронавируса.

Минтранс и МИД должны продумать целесообразность организации вывоза самолетами граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.

Минпромторгу поручено срочно обеспечивать средствами защиты больницы, индивидуальными - медиков.

Карта распространения коронавируса в мире