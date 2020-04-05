Мишустин дал поручения Минздраву по госпитализации пациентов из-за COVID

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения организовать перевод пациентов из федеральных медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию в связи с коронавирусом.
Глава российского правительства дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля Минздраву, Росздравнадзору, МИД, Минфину, Минкомсвязь, Минтранс.
Минздраву поручено организовать перевод пациентов из федеральных медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию в связи с коронавирусом.
Минздраву и Росздравнадзору совместно с регионами поручено выверить данные по дополнительному развертыванию инфекционных коек, оценив больницы с точки зрения их готовности к приему пациентов с коронавирусом.
Медучреждения должны быть укомплектованы медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями.
Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.
Минздрав и Минфин должны внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за пандемии коронавируса.
Минтранс и МИД должны продумать целесообразность организации вывоза самолетами граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.
Минпромторгу поручено срочно обеспечивать средствами защиты больницы, индивидуальными - медиков.
Карта распространения коронавируса в мире