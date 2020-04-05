Губернатор Кондратьев объявил о продлении карантина в Краснодарском крае

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5 апреля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в воскресенье, 5 апреля, объявил о продлении карантина в регионе. Карантин на Кубани продлен на семь дней, до 12 апреля. Кондратьев убеждает своих земляков, что только так можно достичь «полной победы над коронавирусом».

Жители Краснодара рассказали, что им разрешается выходить на улицу только за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. Выезать в город на личном транспорте запрещено.

«Сейчас жители не до конца понимают, как им себя вести и что делать. Прошу на местах усилить разъяснительную работу, разумно и человечно подходить к каждой жизненной ситуации», - написал Кондратьев в Инстаграм.

Видеообращение главы Кубани к жителям региона по поводу продления карантина выложено в соцсети. Кондратьев говорит, что он понимает население, понимает предпринимателей. Но единственный выход сейчас остановить распространение новой коронавирусной инфекции - карантин, самоизоляция, разрыв личного общения между людьми.