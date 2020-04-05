Психолог: как самоизоляция поможет укрепить семейные узы

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

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В связи с режимом самоизоляции в большинстве регионов России нельзя покидать место жительства без уважительных причин (поход на работу, в продуктовый магазин, вынос мусора или выгул домашнего животного). Это значит, что люди, живущие в одной квартире, стали видеть друг друга семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Семейный и детский психолог Ольга Демьяненко отметила, что люди на карантине начнут обсуждать сложности в отношениях: "возможно, у них получится договориться о важном, решить конфликты. Тогда необходимость связей на стороне отпадёт".

Также лишившись возможности общаться с любовником или любовницей, человек, который ранее изменял своей второй половинке, может задуматься, так ли нужны ему эти отношения.