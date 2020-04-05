Депутат Госдумы сравнил просьбы о финансовой помощи и освобождении от налогов в нерабочий период с мародерством

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Сергей Поддубный, депутат Государственной Думы и член партии «Единая Россия», высказался в своем инстаграме по поводу тех, кто в объявленные президентом нерабочие дни просит государство о поддержке.

«Дорогие друзья! Хочу высказать пару слов! Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?» - написал депутат в своем аккаунте в соцсетях, авторская орфография и пунктуация сохранены.

Сергей Поддубный был избран в Думу от Кемеровской области. Он также является членом всероссийского общества инвалидов.