Врач рассказала, как коронавирус протекает у новорожденных

Доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор кафедры педиатрии РУДН, заслуженный врач Российской Федерации Елена Дегтярева рассказала, как коронавирус нового типа протекает у новорожденных детей.

Установлено, что COVID-19 может передаваться от беременной женщины ее ребенку, но тяжелое течение заболевания наблюдается у новорожденных крайне редко.

Дегтярева уточнила, что в Детском медицинском центре Шанхая к настоящему моменту изучили истории болезни у более чем двух тысяч детей, примерно у трети из которых были зафиксированы легкие клинические проявления коронавируса, а у 39% заболевание протекало с симптомами средней тяжести. Бессимптомные случаи были зафиксированы примерно у 4% детей, а тяжелое течение болезни – у 6%. В последнем случае у детей чаще имелись сопутствующие заболевания.

Профессор добавила, что в настоящий момент специфического лекарства от новой коронавирусной инфекции нет, вследствие чего наблюдение и лечение детей проходит по тщательно анализируемым медицинским протоколам. Каждому ребенку индивидуально подбирается дозировка медикаментов и схема введения препаратов.