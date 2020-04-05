На собственном примере: как в самоизоляции не избаловать питомцев

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Я люблю животных! Всех! Но, особенно, котеек и собачичек. Вот так ласково я их называю. Если честно, то у любимцев моей семьи характер… упертый. А тут самоизоляция. Вирус! То, что он явно «нарушил планы» моих зверюшек – факт. Пришлось обращаться даже за консультацией к ветеринару.

Все не так радостно, как можно себе представить. Мой кобелюша-хаски Лиам «полюбил» девочку-леонбергер Деми. Практически все время на прогулке они проводили вместе! Благо дома «нос в нос». Утро начиналось с того, что Демуша приходили к Лиаму, и ждала его на полянке. Любовь, конечно, не знала границ!

Но грянул «гром» - коронавирус. И все решили «засесть по углам». И наше зверье «засело» с нами. Вот тут все прелести совместного проживания мы получили по самые, самые… Любовь Лиама к Демуши, простите, рвется и цветет весенним цветом, а впереди, увы, забор!

Деми – девочка воспитанная, но характер показала – ушла «в спячку» и попой повернулась к миске. Лиам – парень эмоциональный с твердым характером – решил построить меня.

Утро начинается с того, что мой кобелюша залезает в кровать ко мне и ложится на подушку. И «ни моги» его потревожить. Дальше – больше! Ходит за мной хвостиком, требует еды со стола, рвет декоративные подушки и даже в магазин меня выпускать не хочет. Я поняла, что «песа» моя в депрессии. Как оказалась и Демуша в депрессии. Что делать?

Естественно, я позвонила своему ветеринару Дайнису Кукайнису с криком: «Что же мне делать? Как вывести «живность» из стресса?»

Ветеринар у меня «с железными» нервами! И не такое видел!

«Сейчас не только людям сложно, но и животным. Привычный ритм жизни «пропал» у них. С одной стороны – «родители» дома, а с другой…Что-то пошло не по сценарию. Вот они и пытаются понять и настоять на своем. Так и избаловать животное можно. Что делать? Набраться терпения и приучать зверей к порядку! Если твой Лиам не пускает тебя в магазин, то приучи его ненадолго оставаться в одиночестве. Да, нужно сказать ему об этом. Твердым тоном. Ты пошла в магазин и скоро придешь. Можно его, например, оставить на некоторое время в пустой комнате с интересной игрушкой или вкусняшкой. Он не особо обрадуется, но постепенно привыкнет. Собаки привыкают неплохо. Если он или она поворачивается попой к еде – пусть. Они же скучают. Займите его или ее чем-то. Поиграйте, приласкайте, но все должно быть в меру. Если не ест день, два – допустимо. Дальше, попробуйте добавить в корм что-то вкусное, но капельку! Например, малюсенький кусочек мяса или колбаски, для запаха. Съедят. Мы же говорим о здоровой в физическом плане собаки, но в некоторой депрессии. Общайтесь со своим питомцем. Общайтесь. Или тогда звоните зоопсихологу. Мы непременно поможем!»

Что же ты, коронавирус-поганец, натворил?! И люди, и животные уже в не себе!