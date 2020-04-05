Киккская икона Божией Матери: лик, который закрыт

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5 апреля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Монастырь Киккской иконы Кипр, фото автора

Когда наступает беда, то каждый человек сам решает, как ему быть, жить, каким богам молиться, кому доверять. Уже поздно ночью я открыла свой семейный альбом и сразу же «попала» на Кипр. Вернее, на фото Монастыря Киккской иконы Божией Матери.

Эта икона считается главной святыней на Кипре. Она – уникальна. Любой, кто захочет подойти к ней и помолиться, конечно, может, а вот приложиться – никто. И увидеть лик Богородицы не позволительно никому! Икона закрыта окладом, оклад – пеленой. Да, на окладе изображен лик с иконы, но оригинал увидеть… Нет!

Почему?

Икона Божией Матери называется Киккская от названия горы Киккос, что находится на острове Кипр. Есть и другое название – Милостивая. Как рассказывал священнослужитель монастыря, Божия Матерь закрыта от посторонних глаз, потому, что она умоляет своего Сына и Господа о спасении рода христианского. И как просит Заступница наша – не ведомо нам.

Православная икона Божией Матери Милостивая написана самим святым евангелистом Лукой. Но, увы, сей шедевр людям не дано увидеть. Согласно преданию, никто не дерзает смотреть под закрытое покрывало. Лишь однажды Патриарх Александрийский Герасим отважился и заглянул… И был моментально наказан – ослеп. Конечно, после покаяния он исцелился, но с тех пор эту традицию никто не нарушает.

Я очень хорошо знаю, что киприоты чтут свою Киккскую Божию Матерь. Знаю, когда беда она еду в монастырь и просят чудо! Кстати, обитель находится в западной части горной цепи Троодос на расстоянии всего 18 км от самой высокой горной вершины Кипра – Олимпа. Построена она на высоте приблизительно 1200 м над уровнем моря.

Дорога в монастырь, мне показалась, сложной: на высоте мне постоянно закладывало уши. Но я должна была доехать, поклониться и попросить благословения перед венчанием. Мне так было надо! И венчалась я с Киккской иконой Божией Матери, но уже в Риге.

И сейчас я точно знаю, что она непременно поможет! И не только православным, но и представителям другой веры. Ведь она просит своего Сына за род человеческий. Просит сохранить его. Киккская Божия Матерь всегда стояла на страже исторической памяти и православного сознания киприотов, которые пережили немало тяжких испытаний, но выстояли.

С какой бедой приходят к Богородице?

Люди просят Божию Матерь научить их справляться с силами стихии, получить защиту от нашествия саранчи, молят о спасении и исцелении от расслабленности, депрессии, зачатии ребенка, спокойного брака.

Венчание с Киккской иконой в Риге

Сегодня коронавирус измучил людей. Беда! Стихийное бедствие! Священнослужители молятся, монахи на Афоне молятся, совершается в странах Крестный ход. И в Киккском Монастыре просят ту, которая готова умолить своего Сына и Господа сохранить христиан.

Протоиерей Николай, приход Литвы: «Чудотворная икона. Понимающая и принимающая икона. Святыня. По молитвам к ней совершались такие чудеса…Когда и надежды не было. Я молюсь всегда Киккской Божией Матери. Она молится за нас. А мы должны каяться и просить. Уйдет беда. Обязательно уйдет».