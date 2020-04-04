Собянин: Условия для соцдистанцирования должны быть созданы повсеместно

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4 апреля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Они коснутся предприятий, которые продолжают работать в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку. Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательными. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», — написал Сергей Собянин.

При этом в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. А также измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

Мэр отметил также, что определены также органы исполнительной власти Москвы, которые уполномочены составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем, обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса. Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и без потерь пережить сложные времена», — подчеркнул Сергей Собянин.

«Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и без потерь пережить сложные времена», — подчеркнул Мэр Москвы.

В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Напомним, все дни до 30 апреля в России были объявлены нерабочими, чтобы большинство жителей могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми.

До 1 мая в городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.