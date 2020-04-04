Записи тысяч видеозвонков в Zoom оказались в сети

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4 апреля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Washington Post

Pixabay

Несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom, который набрал большую популярность в период пандемии коронавируса, попали в интернет, сообщает газета Washington Post.

Тысячи клипов были загружены на видеохостинги YouTube и Vimeo. Видеозаписи, которые просмотрели корреспонденты Washington Post, включали сеансы индивидуальной терапии, обучающие курсы для сотрудников, совещания малого бизнеса, с упоминанием финансовых отчетов частных компаний, а также занятия в начальной школе, на которых демонстрировались лица, голоса и личные данные детей. Многие видеозаписи содержат личную информацию и глубоко интимные разговоры.

Видео, по-видимому, были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля. Утечка не затрагивает видео, которые остаются в системе Zoom. Пять человек, опознавшие себя на видеозаписях, сказали, что понятия не имеют, как эти кадры попали в интернет.

Компания Zoom Video Communications была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения Zoom в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.