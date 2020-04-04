В Латвии растет число безработных и долги

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4 апреля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Очередь безработных в Латвии, фото соцсети

Коронавирус конкретно «ударил» по латвийцам. В первые дни апреля уже насчитывалось 63 319 безработных в небольшой Латвии. Пока нет надежды на изменение ситуации.

Латвийское Государственное агентство занятости получило уведомление от 24 работодателей о коллективных увольнениях 3858 работников.

Какие предприятия увольняют своих сотрудников?

О сокращениях сообщили предприятия отраслей транспорта и складского хозяйства, административных служб и обслуживающей сферы, обрабатывающей промышленности, гостиниц и общепита, культуры и развлекательной индустрии, операции с недвижимостью, оптовой и розничной торговли.

Директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Количество зарегистрированных безработных в марте пока не свидетельствуют о чрезвычайной ситуации, так как крупнейшие увольнения планируются в течение месяца. Сложная ситуация сложилась у национальной авиакомпании. Возможно, чтобы найти работу в сфере авиации придется ждать, пока не возобновится деятельность авиакомпании. Или же следует искать работу за рубежом».

«Удивительный совет». Искать пилотам, проводникам работу за рубежом… Когда в мире бушует коронавирус!

Нет работы – нет денег! Все просто! А как же тогда оплачивать счета?

Например, муниципальное предприятие «Ригас Наму Парвалдниекс» (домоуправление) не особо торопилось, чтобы снять «штрафные санкции» с тех, кто вовремя не заплатил за коммунальные счета. С тех пор, как в Рижской думе «засела» временная администрация, «система» домоуправлений… распоясалась! Обыкновенный бардак! Какой? Могут в коронавирус отключить воду в некоторых районах Риги и не предупредить об этом! Ваша покорная слуга самолично таскала ведра с водой намедни с улицы! Знаю, что говорю!

А сколько жалоб! Лично у меня, как работника СМИ, не умолкает телефон – знакомые жалуются на сложившуюся ситуацию в том же домоуправлении. А что я могу поделать? Как оказалось, что могу!

Когда в районе, где я проживаю, отключили воду и я, простите, «на горбу» таскала банки, ведра с водой… На четвертом ведре я стала заикаться, а на пятом шипеть нецензурно…Кстати, ведра с водой носила не только себе, но и пожилым соседям. Думаю, что нет нужды говорить, сколько я получила «информации» о домоуправлении, безалаберном временном руководстве РД!

У меня возник вопрос, а почему Рижская дума со «своим домоуправлением» не прислушивается к рекомендациям, например, министра благосостояния Латвии Рамоне Петравиче, которая разослала самоуправлениям письма с призывом пойти на встречу жителям в вопросах коммунальных платежей во время ЧС.

«Несмотря на принятые государством меры по поддержке, у многих в этой ситуации из-за потери работы ограничены средства к существованию. Это не дает возможность оплачивать счета за коммунальные услуги. Призываю самоуправления оказать максимальную возможную поддержку и помощь, чтобы не усугублять кризис».

С таким же призывом обратился к самоуправлению политик, экс-мэр Риги Олег Буров:

«Я не понимаю, почему «Ригу Наму Парвалдниекс тянет и не может пойти на встречу людям? Я неоднократно призывал, буквально кричал, чтобы самоуправление не насчитывало людям штрафных санкций! Более того, следует на время снизить плату за коммунальные услуги. Буду и дальше пытаться достучаться до временной администрации РД. Нужно же пойти на встречу людям».

Нужно! Но для этого следует знать город! Следует быть хорошим хозяином! А временные… Они временные…

Видимо, просьба Рамоны Петравичи и «крик» Олега Бурова были услышаны «Ригу Наму Парвалдниекс»! Буквально сегодня данная организация объявила, что не будет насчитывать штрафные санкции за просроченные платежи во время ЧС.

Но меня удивляет одно!!! Почему никто из политиков, чиновников, «слуг народа», кроме г-жи Петравичи и г-на Бурова, не побеспокоились о людях? Где их реальные действия?

Видимо, только двоим из государства есть дело до народа! Спасибо!