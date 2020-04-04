Онищенко назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

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4 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky/Russian Look

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко назвал основную задачу в борьбе с COVID-19 в России. По его мнению, надо "жестко пересмотреть систему тестирования".

Как отметил Онищенко, в России сейчас есть большое количество зарегистрированных диагностикумов. Система подтверждения громозская и их тормозит. При этом "100-процентной диагностики никогда не было. Да и не нужна она – слишком это дорогое удовольствие", сказал он в интервью НСН.

По словам Онищенко, есть необходимость проводить определенные мероприятия в конкретных очагах - больницах с конкретным числом заболевших среди персонала. "Время уходит, меры запаздывают. И вот этот алгоритм необходимо пересмотреть, потому что сегодняшняя система сильно тормозит проведение противовирусных мероприятий», - считает эксперт.

Онищенко считает, что к лету в стране уменьшится уровень заболеваемости коронавирусом. Эксперт отметил в качестве достижения разработку российской вакцины против новой вирусной инфекции. Хотя в этом плане тоже возникают вопросы: "на какие контингенты будет рассчитана вакцина, кого прививать? Непонятны сроки, сколько она держит свой защитный эффект". И ее производство еще нужно наладить. Поэтому на практике раньше осени вакцина применяться не будет, считает парламентарий.