Голикова назвала страны, откуда в РФ чаще всего завозили коронавирус

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4 апреля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Federation Council of Russia/Global Look Press

Коронавирусная инфекция была завезена в Россию из 73 стран. Чаще всего COVID-19 завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Более половины пациентов, инфицированных COVID-19, заражались контактным путем внутри государства, подчеркнула вице-премьер России. Голикова объяснила, почему эта информация важна: для понимания того, что первая волна из Китая нас не затронула.

Голикова также сообщила, что в настоящий момент власти взяли паузу на два дня по вывозу российских граждан из-за границы, чтобы чётко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит.