Прогнозы фантастов сбываются. О том, как sci-fi вселенные переместились в нашу реальность

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4 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие фантасты неосознанно расписывали будущее, которое потом происходило в нашей реальности. Никто толком не знает, как у них это получалось. Но факт остаётся фактом. Существует множество интересных совпадений с фантастическими произведениями.

К примеру, Фрэнк Герберт ещё в 60-е годы предсказал технологический прогресс, связанный с Искусственным Интеллектом, а заодно и подобие интернета, в котором можно найти немало полезной информации. Конечно, машины нас пока ещё не завоевали, как описано в «Хрониках Дюны», но всё же роботы появились в больших количествах, и продолжают своё распространение по всему земному шару. Появился беспроводной интернет, были созданы всевозможные планшеты (миникомпьютеры) и смартфоны.

Однако были и авторы, расписывающие не слишком радостное будущее человеческих существ. Например, Брукс детально расписал в своей «Войне Z», как в мире возникнет новая пандемия, превращающая людей в зомби. Сведений о её точном происхождении там нет, одни лишь предположения насчёт неземной жизни или вирусной мутации. Помимо литераторов-фантастов существовали и сценаристы для кино и компьютерных игр, которые детально расписывали жизнь после апокалипсиса. Большая часть sci-fi сеттингов повествуют в основном про жизнь на Земле после ядерной катастрофы. Возьмём опять же серию «Метро 2033» от Дмитрия Глуховского, которая полюбилась миллионам читателей. Но есть и люди, вполне реалистично расписывающие вирусные пандемии, приводящие к гибели половины землян. Здесь можно привести в пример сценаристов «The Last of Us», игрового проекта для Play Station системы.

То, что происходит сейчас в мире, больше всего напоминает сюжет фантастической компьютерной игры под названием Tiberium Wars. Всякие проекты обычно создаются литераторами. «Тибериевый» ценарий был придуман ещё в 90-е годы. По задумке авторов, в конце 90-х на Землю рухнул метеорит, занесший неизвестную кристаллическую форму жизни. Рухнул он в Италии в области реки Тибр. Неземная форма сразу же начала своё мгновенное распространение. Кристаллы появились практически по всей планете, а вместе с ними пришли и другие беды, вроде радиации и массового заражения людей инородной болезнью. Не будем толком вдаваться в сюжет игры, но скажем, что некоторые элементы очень похожи на нынешнюю реальность.

Конечно, в нашем мире никакой метеорит не падал, да и толком неизвестно, что же это за коронавирусная пандемия и откуда она взялась. Одни говорят про биооружие неизвестной организации, другие про природную мутацию вируса, третьи про лабораторную утечку. Но тем не менее Земля действительно начинает разделяться на зоны. И эти зоны были очень хорошо написаны в произведениях по вселенной Tiberium Wars. Если вспоминать саму фантастику, то по сюжету будущие правительства поделили планету на несколько разных секторов. В так называемой Синей зоне заражения неземной болезнью и радиации не существовало. Люди продолжали жить так, как и раньше. В Жёлтых зонах кристаллы уже начинали появляться, радиация усиливалась, а болезни безжалостно косили людей. В этих секторах проживали в основном религиозные фанатики (главные злодеи вселенной) и мутанты. В Красных зонах жизнь была попросту невозможна. Кристаллы там были повсюду, и малейшее пребывание без скафандра убивало наповал. Так вот сейчас коронавирус Covid-19 может вполне сравниться с этим самым инопланетным кристаллом.

Если посмотреть на ситуацию в мире, то красными зонами вполне можно назвать США, Италию, Испанию, Великобританию и ещё множество стран Европы. Конечно, вирус там не убивает наповал за десять минут, но люди умирают буквально по несколько тысяч в день. Это поистине страшная ситуация для европейцев, привыкших к спокойствию и благостям. Такого не случалось даже во время Второй Мировой. Россию, Беларусь и страны с умеренным количеством заражённых можно отнести к жёлтым зонам, в которых есть опасность, но всё же нет массового вымирания людей. Есть вероятность, что если вирус не остановится, Россия вполне может превратиться в красную зону. Однако мы надеемся, что этого не случится, так как над вакциной уже работает множество учёных и врачей. Жёлтыми зонами можно назвать и страны Африки, в которых пока ещё нет огромного количества инфицированных. Туда же можно отнести и некоторые страны Азии, включай и Китай. Удивительно то, что Китай как раз был самым главным эпицентром заболевания, и по сути главной красной зоной планеты, но благодаря усилиям правительства быстро сменил свой статус с крайне опасного на относительно безопасный.

А что же тогда до синих зон? Синими зонами можно назвать страны, в которых ещё нет заражения, но их сейчас единицы. К тому же в категорию синих зон подпадают все острова на планете, в особенности в районе Тихого Океана. В центральной части России есть деревни, в которые вирус не проник и вероятно никогда не проникнет, учитывая то, что люди оттуда почти не выезжают. Вот эти места и стоит называть синими зонами. К сожалению, на данный момент безопасных секторов на планете слишком мало. Но всё может измениться уже в ближайшие недели. По прогнозам ведущих медиков и учёных, вирус может отступить уже к лету этого года, и тогда мы все будем вспоминать это тяжкое время, как простой эпизод из какой-нибудь компьютерной игры или фильма про апокалипсис. В конце концов, на дворе XXI век, и современная медицина действительно способна справиться с угрозой.