Россия продала США медтехнику, выпущенную компанией, находящейся под санкциями

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4 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента М», фото соцсети

Несколько дней назад Россия направила в США военный самолет с медицинской техникой. Как утверждают СМИ, на фотографиях и видео, находящихся в общем доступе, запечатлена погрузка оборудования, произведенного на заводе, состоящем в списке американских санкций.

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента М», попавшие в объективы фото- и видеокамер, производит Уральский приборостроительный завод, который входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).Сообщается, чторанее в отношении КРЭТ американцами были введены ограничительные меры. Это случилось в 2014 году после событий в Крыму.

Груз, поставленный Россией, как утверждают в Госдепе, не был гуманитарным, и Вашингтон за него заплатил. Предполагается, что США, таким образом, могли нарушить собственные санкции.