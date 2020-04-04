Ведущие радиостанции готовятся к потере городов и сотрудников

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4 апреля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Эпидемия коронавируса отрицательно сказалась на российском радио. Ведущие FM-радиостанции готовятся сворачивать вещание и увольнять сотрудников, как рассказали участники отрасли.

Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий выступили с обращением к Министерству связи: «Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным. Так, по данным экспертов, прогнозируемое падение рекламного рынка составит 30-50%, в то время как доля рекламной выручки в структуре доходов холдингов составляет от 70% до 90%».

Юлия Голубева, генеральный директор холдинга Krutoy Media также подтвердила, что платежи от контрагентов за услуги, оказанные ими в первом квартале, прекратились уже недели три назад, и сейчас они испытывают серьезный недостаток в денежных средствах, как сообщает НСН.