В Челябинской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

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4 апреля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За сутки в регионе выявлено три новых случая заражения. Всего диагноз был подтвержден у 26 южноуральцев, двое уже вылечились, их выписали из больниц.

О количестве больных сегодня, 4 апреля, в Instagram рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В больницах продолжают лечение 24 человека (13 в Челябинске, 5 в Кизильском районе, 1 в Магнитогорске, 1 в Златоусте, 2 в Бредах, 2 в Верхнеуральске). Еще трое ожидают подтверждения диагноза из новосибирской лаборатории. Всех людей, которые контактировали с заболевшими, проверяют специалисты Роспотребнадзора.

Также в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области рассказали о том, что пункт временного размещения граждан, прилетевших из других стран перемещен в санаторий-профилакторий «Изумруд». Туда доставлены 17 человек из челябинского противотуберкулезного диспансера. У них нет признаков болезни, но они будут находиться под наблюдением врачей 14 дней.

Алексей Текслер призвал южнуральцев соблюдать режим самоизоляции и подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы не повторить «итальянского сценария».