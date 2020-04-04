В Подмосковье готовятся ввести спецпропуска, заявил губернатор области Андрей Воробьёв

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4 апреля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье готовятся ввести спецпропуска, а правоохранительные органы должны жестко контролировать передвижение водителей, заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

«Мы ведём предварительную работу. Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением. Но все равно езда без дела должна быть исключена полностью», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Воробьёва, сейчас разрабатывается специальная цифровая платформа: «В случае необходимости позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо»