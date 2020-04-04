В Подмосковье готовятся ввести спецпропуска, заявил губернатор области Андрей Воробьёв

В Подмосковье готовятся ввести спецпропуска, а правоохранительные органы должны жестко контролировать передвижение водителей, заявил губернатор области Андрей Воробьёв.
«Мы ведём предварительную работу. Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением. Но все равно езда без дела должна быть исключена полностью», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Воробьёва, сейчас разрабатывается специальная цифровая платформа: «В случае необходимости позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо»