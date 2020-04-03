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Футуролог рассказал о трех сценариях развития мира после пандемии коронавируса

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Футуролог рассказал о трех сценариях развития мира после пандемии коронавируса
pixabay.com

Футуролог Александр Кононов описал несколько возможных сценариев развития событий. Он считает, что есть надежда на то, что наша цивилизация сделает из произошедшего правильные выводы.

В этом случае мировые государства смогут объединиться для противодействия новым угрозам.

Но, по мнению футуролога, есть и негативные сценарии. Как заявил Александр Кононов в эфире НСН, если властями не будут приняты серьезные меры, коронавирус "разрушит цивилизацию, ее базовые институты, экономику". Весьма вероятны  нищета и полная анархия. Может вернуться военная эпоха. 

По словам Кононова, есть и нейтральный вариант. Тогда всё останется неизменным и коронавирус никак не сможет повлиять на человеческий разум.

НС

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