Футуролог рассказал о трех сценариях развития мира после пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

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Футуролог Александр Кононов описал несколько возможных сценариев развития событий. Он считает, что есть надежда на то, что наша цивилизация сделает из произошедшего правильные выводы.

В этом случае мировые государства смогут объединиться для противодействия новым угрозам.

Но, по мнению футуролога, есть и негативные сценарии. Как заявил Александр Кононов в эфире НСН, если властями не будут приняты серьезные меры, коронавирус "разрушит цивилизацию, ее базовые институты, экономику". Весьма вероятны нищета и полная анархия. Может вернуться военная эпоха.

По словам Кононова, есть и нейтральный вариант. Тогда всё останется неизменным и коронавирус никак не сможет повлиять на человеческий разум.

