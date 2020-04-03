Горячий ТОП региональных новостей: В Новосибирске молодой житель упал с 24 этажа

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3 апреля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Твери, падение человека с 24 этажа в Новосибирске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери пожарные спасли из горящей квартиры женщину. На улице Бобкова, из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажки валил дым. На место оперативно прибыли пожарные и установили в окно горевшей квартиры автолестницу. Они вскрыли дверь, проникнув в помещение, сообщает Афанасий-бизнес.

В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Вечером 3 апреля 2020 года в открытых водах Тихого океана, Берингова моря ожидается опасное волнение. Явление сохранится до вечера 4 апреля. Об этом передает Полуостров Камчатка со ссылкой на источники.

В Новосибирске молодой житель упал с 24 этажа. По одной из версий, в квартире, в которой находился молодой человек, незадолго до своей смерти, проходила шумная вечеринка, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове рабочего стройки придавило кирпичами. Во время работ пачка с кирпичами упала на каменщика и прижало его к стене. Сотрудник строительной фирмы получил повреждение бедер, которое осложнилось кровопотерей, пишет Новый Вариант.

Жилой дом остался без крыши в Калининграде. В одноэтажном с мансардой жилом кирпичном доме с одноэтажной кирпичной пристройкой сгорела кровля. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

Четыре человека выздоровели от коронавируса на Ставрополье. Из стационаров выписаны три человека, перенесших заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Еще один был выписан ранее, сообщает Ставропольский репортер.