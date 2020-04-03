Наземный транспорт в Москве будет ходить реже

Как сообщили в Дептрансе Москвы, наземный столичный транспорт будет ходить реже, сохранят график рабочего дня только около 300 маршрутов, которые являются наиболее популярными.
Связано это со снижением пассажиропотока. Метро Москвы, МЦК и МЦД работают в режиме рабочего дня.
Сегодня серьезно снизился пассажиропоток в общественном транспорте Москвы, больше всего жители Москвы пользуются московском метро (84%), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.