Наземный транспорт в Москве будет ходить реже

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3 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как сообщили в Дептрансе Москвы, наземный столичный транспорт будет ходить реже, сохранят график рабочего дня только около 300 маршрутов, которые являются наиболее популярными.

Связано это со снижением пассажиропотока. Метро Москвы, МЦК и МЦД работают в режиме рабочего дня.

Сегодня серьезно снизился пассажиропоток в общественном транспорте Москвы, больше всего жители Москвы пользуются московском метро (84%), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.