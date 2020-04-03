Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Наземный транспорт в Москве будет ходить реже

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Наземный транспорт в Москве будет ходить реже
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как сообщили в Дептрансе Москвы, наземный столичный транспорт будет ходить реже, сохранят график рабочего дня только около 300 маршрутов, которые являются наиболее популярными.

Связано это со снижением пассажиропотока. Метро Москвы, МЦК и МЦД работают в режиме рабочего дня.

Сегодня серьезно снизился пассажиропоток в общественном транспорте Москвы, больше всего жители Москвы пользуются московском метро (84%), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

 

 

НС

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью