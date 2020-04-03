Госпрограмма «Развитие образования» получит большое финансирование

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3 апреля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Рабочее заседание по вопросам выполнения государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» дистанционно провел комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи.

На 2020 год в бюджете предусмотрены серьезные объемы финансирования на строительный ремонт зданий и материально-техническую базу образовательных организаций. Так, на строительство школьных спортзалов предусмотрено 120 миллионов рублей. Свыше 500 миллионов рублей будет направлено на ремонт зданий и благоустройство территорий образовательных организаций.

Как отметил председатель комитета Виктор Чернявский, очень важно качественно провести подготовительный период: подготовить проектно-сметную документацию, принять участие в отборе заявок на финансирование работ.

В частности, до восьмого апреля Минобразования края проводит текущую работу по приему заявок (пакета документов) от муниципальных образований для участия в реализации мероприятий программы «Развитие образования» по строительству спортзалов, капремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий образовательных организаций.

Кроме этого, школы в каникулярный период полным ходом ведут апробацию новых форм организации дистанционного образования.