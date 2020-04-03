Кто из южноуральцев получит помощь в период пандемии

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3 апреля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал поддержку южноуральцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. В первую очередь ее получат матери, воспитывающие своих детей в одиночку, а также многодетные семьи.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков подчеркнул, что помимо финансовой помощи сейчас решается вопрос о доставке таким семьям продуктовых наборов. Кроме того, парламентарий призвал всех южноуральцев помогать друг другу.

«Разве трудно, отправляясь в магазин, уточнить у соседа, не нужно ли ему что-то приобрести? – цитирует Сергея Буякова агентство «Полит74». – Мы должны сплотиться, чтобы пережить эту непростую ситуацию. Уверен, что мы выйдем из нее только сильнее и добрее».

Как сообщали «Аргументы недели», Алексей Текслер обратился к южноуральцам с просьбой соблюдать карантин, а также сказал, что жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет оказана помощь.

Напомним, в Челябинской области болеют коронавирусом 23 человека, еще пятеро ожидают подтверждения диагноза из новосибирской лаборатории. Планируется, что южноуральцы будут соблюдать режим самоизоляции до 19 апреля.