В Краснодарском крае подготовлен законопроект о допмерах в условиях ЧС

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3 апреля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко на апрельскую сессию подготовил законопроект о внесении изменения в Закон Краснодарского края «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края».

Как пояснил вице-спикер краевого парламента, глава профильного комитета Сергей Усенко, документом предлагается дополнить статью 18.2 краевого закона об управлении государственной собственностью края положениями, согласно которым в случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, ставящих под угрозу жизнь или здоровье населения, администрация края вправе без согласования с Законодательным Собранием принимать решение о пожертвовании объектов движимого имущества федеральным органам государственной власти, их территориальным органам, а также муниципалитетам. - Хочу заверить вас, что на всех уровнях власти сегодня делается все возможное, чтобы сдержать распространение эпидемии. Введены ограничительные меры, проводится обработка улиц, индивидуальные средства защиты получили все, кто оказывает социально-бытовую помощь населению, контактирует с больными – врачи, работники соцслужб, волонтеры, казаки, полиция. Для этого из резервного фонда по распоряжению губернатора выделены финансовые средства, - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. По его словам, этот механизм позволит оптимизировать систему взаимодействия между разными уровнями власти в условиях сложившейся ситуации. Подготовленный законопроект будет предложен комитетом для включения в повестку для рассмотрения на очередном пленарном заседании.