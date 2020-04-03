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Известные российские актёры рассказали, как проходит их самоизоляция

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Известные российские актёры рассказали, как проходит их самоизоляция
Фото Pixabay

Родион Галюченко, Глафира Тарханова, Анастасия Веденская и Евгений Герчаков рассказали "Аргументам недели", как проводят время на самоизоляции, и что помогает им не отчаиваться. 

Звезда сериала "Барвиха" Родион Галюченко отметил, что хоть самоизоляция далась ему непросто, он считает её необходимой мерой: "Для людей творческих профессий самоизоляция особо важна: мы перемещаемся не только по России, но и посещаем гастроли и съемки в других странах, поэтому несём большую ответственность перед своими близкими и коллегами", – отметил он. Актёр признаётся, что нашёл в изоляции свои плюсы: "Есть занятия до которых в обычном, рабочем графике не хватает времени – чтение, просмотр фильмов, осмысление каких-то новых идей. Очень помогают социальные сети – кто-то записывает видео с тренировками дома, кто-то читает стихи и выкладывает в сети, кто-то поёт и тоже выкладывает в паблики. Оказалось, что режим паузы необходим в первую очередь, как осознание своей гражданской ответственности, как возможность найти новые ресурсы, собственные возможности, сохранить своё здоровье и здоровье близких!"

Актриса тетра и кино Глафира Тарханова отметила, что для неё главное – здоровье окружающих, поэтому она с семьёй остается дома: "За последний месяц мы прошли столько разных стадий: от этапа, когда коронавирус казался неизвестным фейковым Чудо-юдом, до реального Змея Горыныча, поселившегося в нашем городе, из-за которого закрылись школы и мы не должны гулять с детьми, а у большинства людей теперь долгий, слава Богу, оплачиваемый отпуск. Мы все к этому были не готовы. Кризис – да! Это стресс – да! Перезагрузка и жизнь по новым правилам. Но я и моя семья остаются дома, потому что мы хотим, чтобы все были здоровы!"

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Актриса Анастасия Веденская, известная по фильму "Ночь длиною в жизнь", рассказала, что ушла на самоизоляцию ещё до того, как она была объявлена: "Здравый смысл говорил о том, что надо глянуть на опыты стран, которые уже пострадали. Выходили редко и по делу. Сразу купили респираторы, перчатки и очки. Ходили в защите. Считаю, что меры по самоизоляции нужно было принимать раньше, тогда было бы меньше случаев заражения". Актриса отмечает, что большая часть страны сейчас находится в растерянности, так как режим ЧС так и не объявили: "Напрягает, что режим ЧС не введен, у людей паника, они не знают на что жить, что делать с кредитами. Никаких отсрочек по выплатам кредитов нет. Ещё напрягает, что страна не готова к тому, что происходит. Знаю, что сейчас очень сложно приходится пациентам, которым нужна хирургическая помощь, её откладывают до окончания карантина. Уверена, что всем остальным, болеющим не короновирусом, а чем-то другим, приходится тяжко. И это перекос, который может повлечь за собой огромные беды. Надеюсь, что все это закончится как можно скорее и все будут здоровы", – отметила она в интервью "АН". 

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Народный артист России Евгений Герчаков обратился к соотечественникам с просьбой оставаться дома и потерпеть: "Очень жаль, что погибли люди. Ужасно, что мы попали в эту западню, не можем увидеть друг друга в театрах и концертных залах. Но чтобы у нас всё-таки появилась такая возможность, давайте перетерпим эту паузу. Берегите себя, ваших родных и близких. Как говорится, пережили голод, переживём и изобилие медицинских масок".  

НА

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