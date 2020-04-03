«Волонтёры – герои России»

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3 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Волонтеры России, фото: соцсети

Кого в эти трудные дни для страны можно назвать героями России? В первую очередь, естественно докторов, сражающихся на коронавирусном фронте. У этих людей одна из самых опасных и ответственных работ на данном этапе.

Они – без сомнения, настоящие герои, воители первого фронта. Ну, а кто же идёт следом за этими отважными воинами? Конечно же волонтёры, добровольцы, отвечающие сейчас за жизнь и безопасность наших дорогих пожилых людей. Те, на кого сейчас свалилась большая ответственность. Эти люди без всякого страха и сомнения помогают пожилым в сложившейся ситуации, приносят им продукты, поддерживают и своей радостью заставляют их души светиться. Ведь старикам сейчас на улицу вход воспрещён. Коронавирус не щадит никого, кто слаб здоровьем или стар по возрасту.

Правительству стоит обратить особое внимание на волонтёров и отнестись к их действиям с уважением. Ведь эти люди – по сути настоящие праведники, помогающие без всякого чувства долга или корысти. Никто им ни за что не платит. Всё, что они делают – как правило, только по собственной воле и доброте. И за это им стоит сказать огромное спасибо. Ни в коем случае не стоит осуждать их за то, что они так часто рискуют. Только настоящие благородные герои могут позволить себе отдать жизнь, только лишь ради спасения другого. Вот именно этими самыми благородными людьми и являются наши отечественные добровольцы. Почти никто не помогает им в их добродетели, но они же всегда готовы прийти на помощь. Вот настоящие герои России, сыновья и дочери нашего Отечества! Вот кто заслуживает наивысших наград и медалей!