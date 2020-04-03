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Стройбат остался в прошлом

, 16:17 [ «Аргументы Недели», ]

Стройбат остался в прошлом
Фото: соцсети

В советское время отношение к стройбату было предвзятым. Считалось, что попадают туда те, кто по каким-либо медицинским или другим причинам не может служить в «нормальных» войсках. На эту тему даже была шутка, что в стройбате настолько отмороженные, что им даже автомата не положено – обойдутся и лопатой. Но сегодня ситуация в военно-строительных частях совсем далека от анекдотичной.

О настоящем стройбатов и влиянии ВС РФ в мирное время в своём блоге рассуждал Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой и финансов. Эксперт отмечает, что сегодня армия благодаря своей высокой организованности и доступа к самым передовым технологиям способна выполнять самые сложные задачи в кратчайшие сроки. И речь не только о военном времени. Так, например, она уже помогает стране в борьбе с пандемией коронавируса строительством, без лишнего медийного шума, 16 инфекционных центров. Причём, как пишет Кричевский, стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля.

Вдобавок именно военные строители сегодня занимаются восстановлением инфраструктуры для военно-медицинского направления. Кричевский приводит такую статистику: «Уже завершено строительство более 100 зданий и сооружений медицинского назначения, продолжается строительство военных госпиталей во Владикавказе, Пензе, Южно-Сахалинске. Из необходимых Вооруженным Силам 140 лечебных учреждений до 2030 г. осталось построить 23,9 – в текущем году».

Важный момент, армия строит не только объекты военного назначения, но и гражданского. Взять те же 16 инфекционных центров. И зачастую применяются в деле самые передовые технологии, которых у гражданских компаний, даже крупных, попросту нет. Например, как пишет Кричевский, у ВС есть задел в части применения быстро возводимых сборно-разборных блочно-модульных конструкций. Примерно таких же, которые применялись при рекордно быстром строительстве госпиталя в Ухане. Вдобавок, в отличие от коммерческих структур, в армии не ставят во главу угла финансовую составляющую вопроса – для них успех, это не прибыль, а выполнение нужд общества.

Взять хотя бы то, как решена была проблема жилья для офицеров. Нужно было обеспечить 33 тыс. офицерских семей квартирами и дело было сделано, а офицеры в общежитиях стали пережитком. И это, не говоря уже о модернизации и создания инфраструктуры в ядерном сдерживании, системе базирования ВМФ и обустройства и развития Арктической группировке войск.

Напомним,  что в 2014-2015 годах было развернуто  создание военных городков и аэродромов в шести районах Арктики – на Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Земле, на острове Средний (Северная Земля), на мысе Отто Шмидта, на острове Врангеля и острове Котельный (Новосибирские острова). Одна военная база на Земле Франца-Иосифа «Арктический трилистник» может непрерывно работать в течении 18 месяцев в составе 150 человек. «Трилистник» включает в себя две взлетно-посадочные полосы, оснащен береговыми ракетными комплексами «Бастион». А на базе «Северный клевер»  служат 250 человек, работает радиолокационная станция для наблюдения за воздушными судами и комплекс «панцирь – С1» для противовоздушной обороны. И для всего этого прежде всего нужно было создать инфраструктуру.

С трудом можно представить, полагает Кричевский, что ту же работу могли столь же эффективно выполнить гражданские структуры и подрядчики. Особенно в условиях, когда сопутствующие институты до конца не отрегулированы. Пример 90-х всё ещё перед глазами. Из-за разбазаривания и раздачи всего и вся в частные руки многие виды военной и гражданской промышленности приказали долго жить. Результаты тех решений пожинаем до сих пор ­– где-то не хватает специалистов, где-то целые отрасли приходится заново возрождать.

Подытоживая, Кричевский пишет, что, если бы не твёрдая позиция армейского и флотского командования тех лет, мы бы сейчас не вернули Крым с Севастополем, «подарили» бы Байконур, и даже могли лишиться ядерного суверенитета.

Фактически всё ещё действительно актуальны слова Александра III: «У России только два союзника – армия и флот». В годы проблем – они всегда подставляли своё плечо Родине. Такая у них работа.

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