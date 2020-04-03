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3 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

В четверг члены медицинского профсоюза «Альянс врачей» были задержаны полицией на трассе М-11. Активисты направлялись в сторону больниц Новгородской области для того, чтобы оказать необходимую помощь врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Члены организации собирались передать им различные средства защиты, среди них медицинские маски, респираторы, резиновые перчатки и многое другое. Представители правоохранительных органов сослались на нарушение режима самоизоляции: они составили протоколы и забрали активистов в ОВД Окуловки, при этом главу профсоюза Анастасию Васильеву полицейские, по словам очевидцев, избили.

«Альянс врачей» – профсоюз, объединение активистов, которые занимаются защитой прав медицинских работников. Во время вспышки эпидемии коронавируса члены профсоюза стараются оказывать посильную поддержку врачам, которые занимаются в том числе и пациентами с COVID-19. Однако «Альянсу врачей» приходится переодически преодолевать различные сложности, связанные с представителями власти и законом, что, вероятно, происходит из-за оппозиционных настроений профсоюза.

Инцидент в Новгородской области

Анастасия Васильева со своими коллегами выехала из столицы и направилась в сторону Новгородской области. Члены профсоюза предварительно организовали сбор средств индивидуальной защиты для медицинских работников, так как из-за эпидемии коронавируса в стране все сильнее ощущается дефицит столь необходимой продукции. Активисты двигались на четырёх машинах. По плану, они должны были посетить больницу Окуловки, заехать в Старую Руссу, а затем уже в Великий Новгород, где, по словам членов профсоюза, у врачей не осталось абсолютно ничего.

В короткие сроки активистам удалось собрать внушительные объемы средств индивидуальной защиты: полторы тысячи респираторов, полторы тысячи перчаток, около пятиста масок, сто пар очков, пятьдесят противоэпидемических костюмов и около тридцати литров антисептической жидкости. Все это предназначалось для работников медучреждений Новгородской области. Более того, Анастасия Васильева успела оформить справки для участников поездки о том, что «Альянс врачей» осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Однако справки не помогли, и представители правоохранительных органов задержали активистов и доставили их в отдел ОВД Окуловки. Там на членов профсоюза были составлены протоколы о нарушении режима карантина (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, ч.1, ст. 20.6 КоАП РФ). В итоге, медработникам пришлось самостоятельно забирать средства индивидуальной защиты у активистов: врачи приехали к отделению полиции.

Уже вечером активистов собирались отпустить из ОВД, но, когда они попытались покинуть территорию участка на машинах, полицейские снова их задержали. При этом, как сообщает правозащитник Динар Идрисов, главу профсоюза Анастасию Васильеву во время повторного задержания избили. Ей нанесли удар кулаком в солнечное сплетение, затем (об этом уже сообщает Twitter-аккаунт «Альянса врачей») Васильеву начали душить, отчего она потеряла сознание. После этого был составлен новый протокол о неповиновении сотрудникам полиции, и Васильеву оставили в отделе на ночь. При этом в Twitter профсоюза очевидцы событий писали о том, что активистку удерживают незаконно:

«Сотрудники скорой настаивают на госпитализации, сотрудник в штатском говорит, что этого не требуется (слышно через открытое окно). Он просит медиков написать справку, что Анастасию можно содержать в камере»

«Альянс врачей»

Главная задача профсоюза – защищать права работников медицинских учреждений, чем «Альянс врачей» и занимается. Так, например, последними проектами объединения можно назвать защиту станции переливания крови в Ельце, которая находится на грани закрытия, или привлечение внимания общественности к проблеме неподготовленности врачей к эпидемии COVID-19. Во всяком случае, «Альянс врачей» старается искать общественную поддержку, которая необходима в решении некоторых вопросов, связанных с отечественной медициной. На сайте профсоюза опубликована следующая запись:

«Профсоюз “Альянс врачей” защищает права медицинских работников по всей стране. Вместе мы боремся за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России»

Проблемы профсоюза

«Альянс врачей», как и любая правозащитная организация в России, переодически вступает в противоборство с представителями официальной власти. Задержание в Окуловке – не единственное столкновение профсоюза с законом. Проблема в том, что в условиях эпидемии и карантина это противостояние переходит в стадию активной борьбы. Члены «Альянса врачей» делают заявления о том, что медицинские учреждения России не справляются с эпидемией, в то время как государство, напротив, успокаивает граждан и сообщает, что ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом, находятся в избытке. Очевидно, информация, которую передаёт «Альянс врачей» государственными органами рассматривается как фейк, появляются обвинения в финансировании из-за рубежа.

Так, например, 26 марта Анастасию Васильеву уже вызывали на допрос в МВД якобы из-за распространения недостоверной информации. Активистка опубликовала видеозапись, в которой рассказала о том, что в отделениях московской больницы имени Мухина врачей и работников не обеспечивают средствами защиты от коронавируса, хотя инфицированных собираются госпитализировать, в том числе, и в эти отделения.

В противостоянии с «Альянсом врачей» замешано и Федеральное агенство новостей, которое переодически выступает против профсоюза. Именно ФАН направило запрос о проверке ролика Васильевой в МВД. Ранее ФАН обвиняло «Альянс врачей» в том, что профсоюз занимается дезорганизацией работы медицинских учреждений, во время конфликтной ситуации вокруг НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Тогда профсоюз встал в оппозицию к Минздраву, защищая детских онкологов, которые пожаловались на ужасные условия работы: проблемы с зарплатами, проблемы с вентиляцией в лечебных боксах, из-за чего появлялась плесень, проблемы с переполненными палатами. Врачи потребовали увольнения директора института Светланы Варфоломеевой, однако представители власти встали на её сторону.