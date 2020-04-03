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Москвичам разрешили ездить на машине только по одному. Но есть исключения

, 15:36 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Интерфакс

Москвичам разрешили ездить на машине только по одному. Но есть исключения
Pixabay

Теперь москвичи из-за пандемии коронавируса должны ездить в машинах по одному. Однако некоторые исключения будут сделаны. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. 

Исключения будут сделаны для членов одной семьи, проживающих вместе, и для людей, находящихся на совместной самоизоляции. Главное – брать с собой паспорта. Однако если в одной машине окажутся люди, проживающие по разным адресам, их нахождение в одной машине нарушит требование соблюдать дистанцию полтора-два метра. За это их могут оштрафовать.

"Если вам надо из квартиры доехать до дачи, вам никто не будет мешать. Главное - чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями", – объяснил Шапошников. При это в магазин лучше тоже ездить по одному: "Он не может посадить второго, третьего, четвертого. Это будет нарушение полутора метров". 

Штраф за нарушение режима изоляции в Москве составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение – 5 тыс. По данным столичной полиции, с начала этой недели было составлено 145 протоколов о нарушении самоизоляции по коронавирусу.

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