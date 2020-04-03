Пассажиров рейса «Ялта-Сочи» разыскивают для проверки на коронавирус

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3 апреля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пассажиров следовавших рейсом Ялта - Сочи 25 марта, разыскивает Роспотрепнадзор.

– Просьба всем лицам, которые следовали автобусом Ялта – Сочи 25 марта 2020 года, время убытия с автовокзала Ялты ориентировочно 11.40, с центрального автовокзала Симферополя – 14.00, обратиться на горячую линию по номеру 112.

Эти меры необходимы в рамках проведения противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным случаям коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

У гражданина передвигавшегося этим рейсом обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте Правительства Республики Крым.