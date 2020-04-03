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Педагог по этикету исключила исчезновение рукопожатий из-за эпидемии коронавируса

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Педагог по этикету исключила исчезновение рукопожатий из-за эпидемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Американский психолог Джеймс Шепперд выразил мнение, что после завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции на смену рукопожатий могут прийти поклоны.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, в свою очередь, заявила, что для смены такой  привычки должны пройти годы эпидемии: "Чтобы у нас такое прижилось, нам надо в таких условиях прожить года два-три. Надеюсь, что такого не случится, что мы быстрее все это преодолеем. Поэтому, если времени пройдет не так много, мы на автомате продолжим протягивать руку при встрече".

Также специалист отметила, что рукопожатие – это привычка не только россиян, но и многих народов, за исключением Азии.

АГ

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