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Петиция о выплате по 100 тысяч всем гражданам России появилась в Сети

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Петиция о выплате по 100 тысяч всем гражданам России появилась в Сети
pixabay.com

В социальной сети «ВКонтакте» становится популярной петиция, автор которой Ольга Шарапова обратилась к российским властям с требованием выплатить всем гражданам по 100 тысяч рублей.

Как подчеркивает автор, эпидемия COVID-19 затронула абсолютно всех, вне зависимости от пола, возраста, социального положения. Очень многие стали безработными, остались с кредитами и в арендованных квартирах с детьми, и государство в этой ситуации, по мнению Шараповой, должно помочь своим гражданам.

Петицию на данный момент уже подписали более 800 тысяч человек.

 

НС

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