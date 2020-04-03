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3 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен «Социальный мониторинг». Обю этом в пятницу сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«В Москве в соответствии с указом мэра Москвы впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Для этого используются различные технологии определения геолокации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг».

«Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции», - пояснили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19.

«Использовать его для всех жителей Москвы не планируется. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому. Они хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются», - пояснили в департаменте.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, подобные технологии уже успешно используются в других странах, где распространение коронавируса началось раньше.

«Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан», - пояснил он.

Приложение, как пояснили в департаменте, будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя.

«При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован», - сообщили там.

Уточняется, что при этом установить на смартфон какие-либо другие программы пациент не сможет. Заблокированы и звонки: для вызова экстренных служб можно нажать кнопку SOS в приложении «Социальный мониторинг».

«Передавать смартфоны пациентам будут бесконтактным способом. В пакете кроме самого телефона будет подробная памятка о том, как пользоваться мобильным приложением. Регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пользователю было удобно пройти ее. При этом на связи с пациентами будут сотрудники call-центра, которые при необходимости помогут решить технические вопросы. Смартфоны городу безвозмездно передали несколько коммерческих компаний. После выписки пациент обязан будет вернуть смартфон», - заключили в департаменте.