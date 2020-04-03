В Крыму ноу-хау: он-лайн трансляция похорон

Собеседник «АН-Крым» рассказал, что случаев разгона похоронных процессий полицией еще не было, так как не было поводов.
Представитель одного из похоронных бюро Симферополя рассказал «Аргументам недели – Крым», что заказчики тратят столько же денег, чтобы отправить в последний путь близкого человека, как и ранее.
«По нашему бизнесу падения доходов нет», - сказал он.
При этом собеседник издания отметил значительное снижение людей в траурной процессии. «Только близкие», - уточнил он. По его мнению, граждане проявляют сознательность и не рискуют выходить из дома в период карантина, а родственники не хотят усугублять и так скорбное мероприятие объяснениями с полицией.
«Но есть и ноу-хау – была он-лайн трансляция. Уж сколько людей ее смотрело не знаю, но камера стояла», - рассказал представитель бюро.