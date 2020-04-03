В Крыму ноу-хау: он-лайн трансляция похорон

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3 апреля 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Он-лайн похороны, фото an-crimea.ru

Собеседник «АН-Крым» рассказал, что случаев разгона похоронных процессий полицией еще не было, так как не было поводов.

Представитель одного из похоронных бюро Симферополя рассказал «Аргументам недели – Крым», что заказчики тратят столько же денег, чтобы отправить в последний путь близкого человека, как и ранее.

«По нашему бизнесу падения доходов нет», - сказал он.

При этом собеседник издания отметил значительное снижение людей в траурной процессии. «Только близкие», - уточнил он. По его мнению, граждане проявляют сознательность и не рискуют выходить из дома в период карантина, а родственники не хотят усугублять и так скорбное мероприятие объяснениями с полицией.

«Но есть и ноу-хау – была он-лайн трансляция. Уж сколько людей ее смотрело не знаю, но камера стояла», - рассказал представитель бюро.