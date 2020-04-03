Читинский блогер заплатит штраф за фейк о коронавирусе 30 тысяч рублей

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3 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Pixabay.com

Читинский блогер, разместивший в Сети видеозапись, содержащую недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом, оштрафован на 30 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД РФ по Забайкальскому краю провели проверку по факту распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации и установили личность гражданина. В отделении полиции блогер признался, что выложил в Сеть непроверенную информацию, и принес свои извинения жителям Читы, которые могли пострадать из-за фейка.

Правоохранители составили в отношении блогера протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП, а мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, блогер дал публичное опровержение ранее опубликованной им недостоверной информации.