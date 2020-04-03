Читинский блогер заплатит штраф за фейк о коронавирусе 30 тысяч рублей

Читинский блогер, разместивший в Сети видеозапись, содержащую недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом, оштрафован на 30 тысяч рублей.
Сотрудники УМВД РФ по Забайкальскому краю провели проверку по факту распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации и установили личность гражданина. В отделении полиции блогер признался, что выложил в Сеть непроверенную информацию, и принес свои извинения жителям Читы, которые могли пострадать из-за фейка.
Правоохранители составили в отношении блогера протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП, а мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, блогер дал публичное опровержение ранее опубликованной им недостоверной информации.
Читинский блогер заплатит штраф за фейк 30 тысяч рублей. Кроме того, читинец принес свои извинения гражданам за распространение недостоверной информации.— Сайт МВД России (@mvd_official) April 3, 2020
https://75.мвд.рф/news/item/19909011/#Чита #Коронавирус #Карантин #Безопасность #Полиция #Фейк pic.twitter.com/DBFYkWTCfQ