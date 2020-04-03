Еще 17 случаев заражением коронавирусом подтвердили на Кубани

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3 апреля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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За сутки подтвердилось еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае.

Восемь из них – завозные, остальные получили инфекцию от контакта с уже заразившимися. Завозные заболевшие ранее посещали страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой – Мексику, Кубу, Турцию, ОАЭ. Это жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийка.

9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 14 до 77 лет. Их состояние удовлетворительное, один – в тяжелом состоянии.