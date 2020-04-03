Что нужно знать о болезни Альцгеймера

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3 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 50 миллионов человек с деменцией. Специалисты считают, что через 30 лет их станет в три раза больше. В 70% случаев деменцию вызывает болезнь Альцгеймера. Она поражает мозг и постепенно разрушает личность.

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В 1906 году немецкий психиатр и невролог Алоиз Альцгеймер впервые описал клиническую картину особого вида старческого слабоумия. С тех пор прошло больше 100 лет, однако причины этого дегенеративного заболевания мозга до сих пор остаются загадкой. Учёные выяснили только, что болезнь Альцгеймера наступает из-за образования белковых бляшек, которые влияют на нейроны. Нейронные связи мозга разрушаются, из-за чего возникают изменения в сознании и поведении человека.

По мере прогрессирования болезни утрачиваются когнитивные функции: мышление, память, ориентация в пространстве, способность к обучению. Причина образования бляшек неизвестна. Но сегодня специалисты настроены оптимистично. Альцгеймеровская ассоциация и благотворительный фонд Rainwater выделили грант на 4 миллиона долларов для поиска лекарств. Из более 100 заявок выбраны 8 научных групп разных стран. Исследователи займутся изучением тау-белка. Ранее было выявлено, что удаление или блокирование тау-клубков способно замедлить или предотвратить болезнь.

«Коварство» синдрома Альцгеймера в том, что в группе риска находятся абсолютно все люди пожилого возраста. Вероятность развития повышается у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания: сахарный диабет, эпилепсию, синдром Дауна, сердечно-сосудистые заболевания и пр. Контроль над ними снижает риски развития болезни Альцгеймера. Более подвержены деменции люди с ожирением, вредными привычками (алкоголь, сигареты), ведущие малоподвижный образ жизни, не занимающиеся интеллектуальным трудом. Исследования показывают, что болезнь может передаваться по наследству. Причиной могут стать также черепно-мозговые травмы.

«Пожилому человеку труднее обучаться новому. Но если это становится вообще недоступным, пора задуматься, что происходит, – предупреждает президент Фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. – Когда бабушка не может вспомнить, что ела на завтрак или как зовут внука, это отличается от обычной забывчивости. «Тревожные звоночки» могут появляться задолго до проявления явных признаков деменции. Надо обратиться к врачу, если вы замечаете, что человек ведёт себя не как обычно: кладёт вещи в несвойственные места, постоянно теряет ключи, документы, при этом подозревая, что их украли, много раз переспрашивает одно и то же и забывает ответ... Начав лечиться на ранней стадии, можно «притормозить» болезнь и улучшить качество жизни».

Если вы заметили первые симптомы, специалисты фонда предлагают провести простой тест. Человека просят запомнить три любых не связанных по смыслу слова, а затем нарисовать круглый циферблат часов с цифрами и стрелками, которые показывают определённое время. После этого спрашивают те три слова, которые загадывали в начале задания. У здорового человека не возникнет никаких сложностей. Но при развитии деменции в тесте появляются ошибки. Например, некоторые зеркально изображают цифры на часах.

«Сейчас в Москве доступны методы, которые позволяют за 10–15 лет до развития деменции определить, начался ли альцгеймеровский процесс. Например, анализ спинномозговой жидкости на бета-амилоид и тау-белок. Но встаёт вопрос целесообразности. Редко когда это что-то поменяет в нашем поведении. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет 8 лет. При правильном уходе и терапии с болезнью Альцгеймера можно прожить и 20 лет», – рассказала врач-геронтопсихиатр Мария Гантман. Болезнь неизлечима. Но исследования показывают, что можно снизить риск её развития следующими мерами:

Здоровое питание. Специалисты ВОЗ рекомендуют употреблять много овощей, фруктов, орехов, злаков, морепродуктов, оливкового масла. Физические нагрузки не меньше 30 минут в день. Тем, кому сложно заниматься спортом, можно ежедневно выгуливать собаку или просто гулять. Контроль артериального давления, холестерина, уровня сахара в крови. Контроль стресса. Лучше избегать стресса или бороться с ним при возникновении, лечить депрессии. Интеллектуальная активность. Поможет чтение книг, разгадывание кроссвордов или головоломок, рисование. Мыслительный процесс приводит к образованию новых нейронных связей. Чем больше связей, тем меньше их возрастные потери отображаются на поведении. Контроль уровня слуха. Доказано, что снижение слуха увеличивает риск развития деменции. При ухудшении показателей необходимо поставить слуховой аппарат.

Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше возможностей для лечения. Важно, чтобы врач следил за течением болезни. Медикаментозная терапия при болезни Альцгеймера подбирается каждому индивидуально после проведения анализов и тестов.

Александра Щеткина поделилась опытом, что делать, когда поставлен диагноз:

«Людям нужна информация: как протекает болезнь, к чему готовиться. Если на первой стадии можно обслуживать себя самостоятельно, то в дальнейшем повседневная жизнь невозможна без посторонней помощи. Близким психологически сложно осознавать, что родной человек больше не будет прежним. Наш фонд проводит очные «Школы заботы», где мы рассказываем о болезни, учим родственников ухаживать и общаться с больным. Есть также онлайн-лекции врачей.

На ранней стадии лучше полечить все заболевания, которыми не могли заняться раньше: сходить к стоматологу, обследовать сердце. Затем сделать нотариальную доверенность на представление интересов родственника в разных инстанциях. Заняться имущественными вопросами: сделать передачу или дарение. Когда ситуация с памятью ухудшатся, человек может передать своё имущество мошенникам... Нужно адаптировать дом для больного. Например, повесить яркие карточки на ванную и туалет, чтобы было проще ориентироваться. Мы советуем сделать дом светлее, убрать скользящие коврики».

По всему миру популярностью пользуются встречи в формате альцгеймер-кафе. В России фонд «Альцрус» организовал «Клуб Незабудка». Сейчас встречи проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. Сеть клубов постоянно расширяется. Когда мозг работает хуже, чем раньше, окружающий мир воспринимается по-другому. Человеку сложно ощущать себя в безопасности, испытывать радость. Александра Щеткина рекомендует посещать такие встречи пациентам с деменцией и их родственникам: «На удивление родных, больные с удовольствием поют песни, танцуют. Иногда это сложно назвать танцем, но зато у них светятся глаза! Это моральная поддержка и для ухаживающих: для дочки снова увидеть маму улыбающейся – огромное счастье. Возможно, человек с деменцией через несколько часов забудет, что он делал, но ощущение радости останется у него надолго».