Стоимость российской нефти достигла отрицательных значений

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3 апреля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Экспортная цена нефти отрицательна, фото: соцсети

Центробанк не стал устанавливать официальные курсы валют в первую нерабочую неделю с 30 марта по 1 апреля. Тем временем экспортная стоимость нефти марки Urals уже ушла в отрицательную зону. Эксперты считают, что в начале следующей недели стоимость доллара в России вновь достигнет 80 рублей.

Агентство Argus Media сообщает, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года – до 10,54 долларов за баррель.

«Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям», - поясняют аналитики. По информации агентства, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы стали превышать среднюю стоимость Urals.

Последнее обновление курса валют было сделано Центробанком 27 марта до начала первой нерабочей недели, 2 апреля Владимир Путин продлил период самоизоляции россиян до конца апреля. По сообщению экспертов, в майские праздники, как и в новогодние дни, ЦБ тоже не устанавливает курсы валют, но это не значит, что биржевые торги не проходят. При продлении режима выходных ежедневные торги на бирже продолжатся.

«В основном официальный курс валют ЦБ нужен для госслужб, официальных расчетов, бухгалтерского и налогового учета. Курсы валют используют госслужбы для составления бюджетов, формирования таможенных пошлин, в судебном делопроизводстве и так далее», – уточнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По словам эксперта «БКС Премьер» Сергея Суверова, рубль оторвался от дешевеющей нефти из-за того, что власти компенсируют негатив для российской валюты продажами долларов на рынке в рамках бюджетного правила. Фундаментально же, по мнению аналитика, исходя из текущей стоимости нефти, рубль должен стоить дешевле.