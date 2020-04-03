Смехотерапия 2.0: смешные картинки про коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: DailyStorm

«Аргументы недели» продолжают рубрику «Смехотерапия». Мы отобрали для вас лучшие мемы про коронавирус и предлагаем посмеяться вместе. Помните, сейчас как никогда важно не унывать. С нашей подборкой сделать это будет легко.