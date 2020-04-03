Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Смехотерапия 2.0: смешные картинки про коронавирус

, 09:39 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия 2.0: смешные картинки про коронавирус
Фото: DailyStorm

«Аргументы недели» продолжают рубрику «Смехотерапия». Мы отобрали для вас лучшие мемы про коронавирус и предлагаем посмеяться вместе. Помните, сейчас как никогда важно не унывать. С нашей подборкой сделать это будет легко.

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью