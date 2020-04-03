Смехотерапия 2.0: смешные картинки про коронавирус

«Аргументы недели» продолжают рубрику «Смехотерапия». Мы отобрали для вас лучшие мемы про коронавирус и предлагаем посмеяться вместе. Помните, сейчас как никогда важно не унывать. С нашей подборкой сделать это будет легко.
Аргументы Недели → Общество 13+
3 апреля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]
«Аргументы недели» продолжают рубрику «Смехотерапия». Мы отобрали для вас лучшие мемы про коронавирус и предлагаем посмеяться вместе. Помните, сейчас как никогда важно не унывать. С нашей подборкой сделать это будет легко.
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Олег Фочкин
Общество
Общество
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