Как получить спецпропуск на время карантина в Краснодаре

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Режим передвижения жителей Краснодарского края по территории региона и муниципальных образований в период введения ограничительных мер (карантина)​ регулируется с помощью специальных пропусков.

Они​ утверждены краевым министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, являются индивидуальными и выдаются по предварительной заявке следующим категориям граждан:

- работникам, чьи организации продолжают работу в период введения ограничительных мер (карантина) и ​ включены в утвержденные краевые или муниципальные перечни (пропуска для каждого работника и на каждое транспортное средства выдаются отдельно);

- жителям края, которым по семейным обстоятельствам​ необходим срочный выезд за пределы муниципального образования (пропуска для каждого гражданина и на каждое личное транспортное средства выдаются отдельно); ​ ​

- волонтерам, осуществляющим помощь маломобильным категориям граждан.

Жители края, которым по семейным обстоятельствам необходим срочный выезд за пределы муниципалитета, а также волонтеры могут самостоятельно получить соответствующие пропуска в муниципальном образовании по месту жительства (регистрации) в заявительном порядке.

Работникам, чьи организации продолжают работу в период введения ограничительных мер (карантина) и включены в утвержденные краевые или муниципальные перечни, пропуска оформляются работодателями в муниципальных образованиях. Заявку в муниципалитет на оформление пропусков для сотрудников и на транспортные средства подают руководители организаций.

Специальный пропуск также не требуется жителям края для выхода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), для помощи недееспособными ​ и нуждающимся в постоянном уходе людям, для обращения за экстренной медицинской помощью.

Уточнить информацию можно по телефону единой горячей линии краевого оперативного штаба 8(800)707-07-11, а также по телефонам горячих линий в муниципальных образованиях.