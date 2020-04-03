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Увеличение числа заболевших коронавирусом в Японии может быть связано с работниками сферы интимных услуг

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Увеличение числа заболевших коронавирусом в Японии может быть связано с работниками сферы интимных услуг
pexels.com

В Японии резко увеличилось число заразившихся коронавирусом, и это может быть связано с работниками сферы интимных услуг, столь популярной среди жителей страны Восходящего солнца.

2 апреля сразу у 277 человек диагностировали новый вирус COVID-19, сообщает kp.ru. Власти Японии заметили, что заразилось больше мужчин и женщин, работающих именно в сфере оказания интимных услуг.

Индустрия развлечений для взрослых весьма популярна в Японии и обладает легальным статусом. Например, только в одном квартале увеселительных заведений Кабуки-тё ежедневно заведения сексуального обслуживания посещает около 300 тысяч человек, пишет "New York Post", в распоряжении этого издания оказались документы по заражению коронавирусом в Японии.
В Японии ситуация с заражением коронавирусом была стабильна, в сравнении с Европой и США.Зараженных в Японии всего 2200. Умерли 57 человек. 2 апреля - день, когда число зараженных коронавирусом в Японии резко увеличилось.

 

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