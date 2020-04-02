Елена Сутормина: «Люди хотят получать правдивую информацию о России»

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2 апреля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели», Анна Шейфер ]

Российский фонд мира, фото: соцсети

Для «Российского фонда мира» «мир во всем мире» – не утопия, а цель, на которую фонд уже 58 лет работает. Только за прошедший год организация выделила 170 миллионов рублей на сотни социальных проектов внутри страны и за рубежом.

Первый заместитель Председателя РФМ Елена Сутормина рассказала об образе России за границей и о том, остановит ли пандемия миротворческую деятельность.

– Елена Васильевна, чем конкретно занимается фонд?

– Мы много лет развиваем общественную дипломатию и гуманитарное сотрудничество через различные проекты. Мы верим в практический подход, поэтому стараемся через конкретные вещи доносить позицию нашей страны, показывать многообразие нашей культуры. У нас действуют социальные проекты, среди которых поддержка ветеранов войны, детей из малообеспеченных семей. Например, мы организуем молодёжные лагеря — есть такой Международный Лагерь Мира, расположенный в Орловской области. Туда приезжают не только россияне, но и дети из Белоруссии, Южной Осетии и других стран. И здесь у нас пересекаются проекты, поскольку помимо социальной помощи, мы одновременно открываем нашу страну для ребят из других государств. Здесь сочетаются два наших главных направления: социальная помощь и мягкая сила. Организуем такого же рода фестивали. Например, «Разноцветные реки» в Кургане, где ребята узнают культуру друг друга. Внимание уделяем и детям-инвалидам наших соотечественников за рубежом. Оказываем поддержку малоимущим семьям соотечественников. Некоторые считают, что раз люди живут заграницей, то там однозначно всё здорово, но это далеко не так.

Дружба и взаимопонимание – это наша основа. Особенно хочу отметить проект «Русский уголок», в рамках которого мы создаём мультимедийные пособия, чтобы дети всего мира в игровой форме могли изучать русский язык и литературу. Отправили эту программу уже в 25 стран. Она очень популярна в США, Австралии, Словакии, Латвии.

Плотно работаем и с Германией: делаем прекрасный проект «Сказкотека». Мы разработали такие наборы, по которым немцы изучают сказки на русском языке, а русские – на немецком. Такие проекты очень важны, потому что сейчас, к сожалению, продолжается санкционная политика и образ России за границей искажён.

Большой акцент сделан на культурной составляющей. Поскольку эта сфера жизни всегда объединяет людей, даже если у них разные политические взгляды, разные подходы на управление экономикой и государством. В прошлом году мы организовывали выступление наших молодых оперных певцов в Монте-Карло, наших юных и талантливых поэтов и исполнителей песен в Израиле, проводили выставку в Кишиневе в честь 250-летия И.А.Крылова. Помимо этого, есть такое направление – помощь в реставрации культурных и исторических объектов, как в нашей стране, так и в глубинке: сёлах Нижегородской, Ярославской области, Еврейской автономной области, и в городах покрупнее — Орле, Шатуре, Орехово-Зуеве, а также в городах соседних государств. Так, Фонд поучаствовал в реставрации храмов в Минске, Кишиневе, Тирасполе. Как видите по последним мной названным городам — мы занимаемся гуманитарными и культурными проектами — тем, что может сплотить разных людей.

В перечне проектов, конечно, и правозащита, оказание юридической помощи россиянам за рубежом. Мы помогали с адвокатом Марии Бутиной и поддерживаем Виктора Бута. Наши региональные отделения также внутри страны организовывают различные мероприятия по юридическому просвещению жителей. В прошлом году были специально выделены для этой цели средства в Алтайском крае.

То есть спектр такой, что мы помогаем и внутри страны, и за её пределами в самых разных форматах. Мир разнообразен и разнообразна наша деятельность.

– Какой видят Россию в других странах?

– Приведу здесь конкретный пример из нашей практики. Традиционно мы принимаем группу победителей школьных олимпиад по русскому языку из Болгарии. Организуем обширную культурную программу: ребята посещают музеи, знакомятся с нашей родиной и видят настоящих русских. Когда к нам приехала первая группа, они думали, что тут практически медведи ходят по улицам! Страну представляют совсем не такой, какая она на самом деле. Мы разрушаем стереотипы общественной дипломатией. Она сейчас очень востребована, потому что это мягкая сила.

И хотя сейчас практически везде есть возможность использовать онлайн-ресурсы, то есть жители любого государства имеют возможность в любой момент увидеть и понаблюдать за настоящей Россией у себя дома, но не всегда эти новые инструменты позволяют стереотип разрушать. Потому что активно создаются фейки. А личное присутствие и пребывание, конечно, всё значительно меняет. Человек сможет прочувствовать нашу страну.

– И вы замечаете, что образ России меняется?

– Да, замечаем. Фонд имеет высший статус при экономическом совете ООН, у нас установлены консультативные отношения с ЮНЕСКО, статус участника Совета Европы. И если 3 года назад, когда мы участвовали в международных конференциях Совета Европы, на наше выступление реакция зала, скажем так, была не очень, даже бывали смешки, то через год-два уже абсолютно другая реакция. Сейчас многие понимают, что мы говорим объективные вещи, которые затрагивают все гражданское общество. Люди устали от искажений и хотят получать правдивую информацию о России.

– Что даёт фонду статус в ООН и Совете Европы?

– Мы можем участвовать в мероприятиях ООН на разных площадках в качестве экспертов или наблюдателей. Можем высказывать и доносить свою точку зрения. Это очень важно для неправительственной организации! Получить такую возможность – сложная задача. Нужно подготовить много материалов о том, какая проводится работа в социальной сфере, защите прав человека, культурном направлении. Каждые 4 года статус надо подтверждать, показывать свою работу. Организация, которая скромно что-то делает в виде какого-либо одного-двух мероприятий, просто не сможет попасть на международный уровень. Нужна непрерывная работа.

Это позволяет нам обращаться с актуальными вопросами в международные организации. Например, мы проводили исследование по положению наших ветеранов Второй мировой войны, которые воевали в рядах Советской армии, и сейчас живут в других странах. К сожалению, не везде их права соблюдаются, многие находятся в ущемлённом состоянии. И мы заявляем об этом, указываем на проблему, публично всему свету демонстрируем объективные данные. Или мы обнаруживаем нападки на свободу слова, на наших журналистов. Поднимаем эти вопросы на сессиях Совета по правам человека в ООН. Не даём замалчивать двойные стандарты и делать вид, что проблемы не существует.

– Как повлияла на вашу работу пандемия коронавируса?

– Поездки сейчас переносятся, но общение идёт онлайн. Закрытие границ – это правильно в такой ситуации. Нужно соблюдать дисциплину. Мы делаем много программ внутри страны, сейчас самое время на них сфокусироваться.

У нас, например, появилась очень хорошая традиция – фотовыставки на Тверском бульваре. Известные российские фотографы показывают глубинку России, архитектуру русских храмов. Миллионы москвичей и гостей столицы уже познакомились с историей и традициями страны в фотографиях.

Надеюсь, что в мае нам удастся открыть там же выставку, посвящённую великому Дню победы и Шествию Бессмертного полка. Это связь молодёжи и поколения ветеранов.

В сентябре мы сможем провести благотворительное представление – большой концерт детского хора «Великан». Для ребят из малообеспеченных семей и детских домов это большой праздник. Мы стараемся, чтобы таких мероприятий было больше.

– Кто такие активисты фонда? Чьи силы вложены в ваши проекты?

– В правлении у нас сильная команда: депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, скульптор Зураб Церетели, Патриарх Кирилл, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и много других известных и выдающихся деятелей. Наши отделения работают в 45-ти регионах России. Есть представительства за рубежом. Каждый регион говорит, где у него «болевые точки», и мы стараемся помогать.

Проекты фонда поддерживают волонтёры, среди которых не только молодёжь. «Серебряные» волонтёры у нас в большом почете. Есть спонсоры, которые помогают нам в реализации проектов. Понимаете, каким будет будущее, зависит от каждого из нас. Добро даёт силы, и оно всегда возвращается.