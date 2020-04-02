Михаил Горбачев о коронавирусе: необходима демилитаризация мировой политики

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2 апреля 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Zamir Usmanov/Russian Look

Президент СССР Михаил Горбачев выступил с призывом пересмотреть принципы мировой политики из-за пандемии коронавируса. Он считает, что уже сейчас стоит готовить чрезвычайную сессию генассамблеи ООН.

После того, как общая ситуация наладится, провести ее.

Михаил Горбачев призвал политиков сократить огромные расходы на вооружение и направить эти средства на решение проблем образования и здравоохранения. "Но неужели не ясно, что войны и гонка вооружений не решают нынешних глобальных проблем? Война – это поражение, провал политики! Нам общая беда напомнила: бессмысленно рассчитывать на то, что можно спрятаться, где-то отсидеться, что можно какие-то угрозы оставить без внимания. Никто больше не может спрятаться!" - отметил Горбачев в интервью "Интерфаксу".

Горбачев считает правильным введение жесткого карантина, он и сам перешел на удалённый режим работы. "Нужна высочайшая ответственность и дисциплина. Тогда можно будет надеяться, что удастся избежать худшего", - считает бывший президент.