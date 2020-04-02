Суррогатное материнство может уйти в прошлое, весь цикл беременности обеспечит искусственная матка

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2 апреля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Израильские ученые создали биологическую модель человеческой матки, которая сможет обеспечить весь процесс внутриутробного развития плода.

ЛИМИТ 12 НЕДЕЛЬ

Над созданием искусственной матки трудится группа научных сотрудников университета Тель-Авива под руководством доктора Дэвида Элада. На пресс-конференции он рассказал журналистам о достижениях:

- Наша цель — создать полную аналогию живой матки. Это позволит кардинально изменить процесс ЭКО: не надо будет пересаживать эмбрионы в матку женщины, согласившейся выносить чужого ребенка. В скором времени суррогатное материнство уйдет в прошлое, поскольку искусственная матка обеспечит весь процесс беременности, начиная с зачатия и заканчивая рождением младенца. Мы создали модель матки со стенками из биоинженерной ткани. Для этого брали клетки эндометрия и мышечного слоя и наращивали их тонкими слоями, подвергая гормональной обработке. Оплодотворенные яйцеклетки успешно имплантируются в эти стенки, эмбрионы обеспечиваются всем необходимым для развития. Сейчас мы исследуем этап внутриутробного роста в течение первых двенадцати недель, и я могу с уверенностью сказать — этот процесс проходит нормально, практически не отличаясь от естественного хода беременности».

Упоминание о 12-недельном сроке не случайно. Дело в том, что работе ученых препятствуют законы, действующие в большинстве стран. 12 недель — максимальный разрешенный срок проведения абортов, а также всяческих научных экспериментов с человеческими эмбрионами. Превышение этого срока грозит ученым уголовной ответственностью.

ВЫЖИВШИЕ В КУВЕЗЕ

Идею создания искусственной утробы ученые пытаются воплотить с середины прошлого века. Первоначальная цель — выживание недоношенных детей. Для этого были созданы так называемые кувезы, которые и сегодня применяются для выхаживания преждевременно рожденных младенцев.



Кувеза — герметичный контейнер из пластика, в который помещают недоношенного ребенка. С помощью специальной аппаратуры в контейнере поддерживаются параметры, оптимальные для выживания плода - давление, температура, влажность, уровень кислорода. Но все же эти условия значительно отличаются от «внутриматочных»: отсутствуют околоплодные воды и (главное!) пуповина, связывающая организм матери и ребенка. Дыхание плода обеспечивает система искусственной вентиляции легких, а питание вводится внутривенно.

Метод спасения недоношенных детей с помощью кувезы называется неонатальной интенсивной терапией. Он позволяет спасти ребенка, родившегося не ранее 22-й недели беременности. На более ранних сроках у плода еще не сформирована система дыхания, кислород поступает к нему в кровь через пуповину, а лишившись этого источника, он обречен на гибель.

Но даже у детей, родившихся чуть позже, шансы на выживание не слишком высоки: на 23-й неделе — 15%, на 24-й — 55%, на 25-й — порядка 80%. Вообще вынашивание меньше 28 недель считается экстремальной (IV степени) недоношенностью. Ее характерные признаки — дефицит роста ребенка (меньше 35 см) и массы тела (меньше 1000 граммов). Современная аппаратура неонатальной интенсивной терапии позволяет выхаживать даже 500-граммовых младенцев.

«Неонатальная терапия порождает другую серьезную проблему, - говорит доктор Дэвид Элад. - Более 20% недоношенных детей, выживших в кувезах, имеют в дальнейшем задержки в развитии, серьезные проблемы со здоровьем — недоразвитие бронхов и легких, детский церберальный паралич, и главное - нарушения деятельности головного мозга, поскольку этот орган развивается у плода дольше всего. Если же плод будет все 9 месяцев находиться в искусственной матке, под наблюдением врачей, эти проблемы будут исключены. Мы очень надеемся на внедрение нашего метода в ближайшем будущем».

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Создание искусственной матки породило споры в научных кругах. Прежде всего это касается экспериментов с человеческими эмбрионами, которые, как уже было сказано, пока юридически ограничены определенным сроком. Также возникает много вопросов о необходимости семьи как таковой: ведь мужчина может стать отцом вообще без участия женщины, получив готового ребенка с помощью купленной яйцеклетки и «матки-инкубатора».

Сторонники же искусственной матки приводят ряд аргументов «за». Это прекрасный шанс обрести счастье материнства для многих женщин, столкнувшихся с проблемой бесплодия. При этом отпадает необходимость в суррогатной матери, также спорная с этической точки зрения.

Ученые утверждают, что вынашивание в «инкубаторе» намного более безопасно как для матери, освобожденной от груза беременности, так и (главным образом) для ребенка: он находится под постоянным медицинским контролем, исключается случайное инфицирование плода от матери, а также передачи через кровеносную систему алкоголя, никотина или наркотиков (в случае употребления их беременной женщиной).

Специалисты убеждены, что искусственная матка, созданная израильскими учеными, способна обеспечить полный девятимесячный цикл беременности и рождение здорового ребенка, без всякого ущерба для его развития. И пока вокруг этих опытов различные общественные деятели наворачивают массу этических проблем, ученые упорно продолжают работать, доводя искусственную матку до совершенства.

По словам ученых, дело осталось за малым — получить юридическое и этическое разрешение на продолжение экспериментов. В этом случае они готовы закончить тестирование искусственной матки в течение полутора-двух лет.