ГИБДД Челябинской области усилит проверку водителей на дорогах

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2 апреля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В связи с действующим режимом повышенной готовности южноуральских водителей будут чаще останавливать на дорогах. Теперь им нужно будет обосновать необходимость передвижения.

Помимо водительского удостоверения водителям нужно будет иметь при себе паспорт для исключения случаев передвижения граждан, получивших постановление о необходимости нахождения в режиме изоляции. В дальнейшем сотрудниками полиции цели передвижения граждан будут перепроверены. Напомним, что в Челябинской области не действует пропускной режим, но всех, кто вынужден ехать на работу, работодатели должны обеспечить соответствующими справками. Кроме того, в связи с введением режима самоизоляции в регионе полиция ограничила въезд в область. В пресс-службе ГУВД Челябинской области пояснили, что исключения делаются для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.



