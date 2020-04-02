Беззащитные рязанские медики: реальная эпидобстановка в регионе

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2 апреля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Рязанская область борется с коронавирусом, фото: соцсети

Недавно сотрудники рязанской скорой медицинской помощи публиковали в социальных сетях посты о том, что им не хватает масок. Минздрав области это заявление опроверг. Но как же обстоят дела в скорой на фоне распространения коронавируса на самом деле? «АН» поговорилис фельдшером выездной бригады скорой помощи ГБУ РО «ГКССМП» и узнали всю правду о ситуации в Рязани во время пандемии.

«У нас так же, как и везде: говорят одно, а пишут другое. Когда по официальным данным у нас был госпитализирован только один пациент с подозрением на COVID-19, на деле их было четверо. Забрали двух студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, одного студента РГУ, женщину из собственного дома», – с этого начал разговор с «АН» фельдшер Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, пожелавший остаться анонимным.

Оказывается, вызовы с простудными симптомами редкостью никогда не отличались, но на данном этапе, очевидно, изрядно увеличились. Особенно для детей. Что касается COVID-19: за последние три рабочие смены, по словам фельдшера, людей, которые думали, что у них коронавирус, было всего двое. Относиться серьезнее к ситуации стали в последние несколько дней, в основном люди старше 25-ти и те, кто непосредственно столкнулся с инфекцией. Остальные переживают 50/50.

Вместе с этим в скорой дела обстоят плохо: совсем недавно снова разгорелся скандал. Сотрудники стали массово выкладывать посты в социальных сетях о том, что им не хватает элементарного – средств собственной защиты. Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области дала комментарий по поводу информации об их отсутствии: «Эта информация не соответствует действительности. Сотрудники скорой помощи обеспечены масками в необходимом объеме. Маски из марли для них сшили на случай отсутствия на выезде так называемого заводского образца. Кроме этого, если медику пришлось воспользоваться марлевым образцом, то на станции организованное автоклавирование, т.е. тепловая обработка. Никому из сотрудников утюжить их самостоятельно не нужно».

Сотрудники скорой между тем настаивают, что с масками проблема осталась, хотя и после шумихи их стали давать в минимальном количестве.

«Раньше нам выдавали одну маску на 24 часа, хотя менять их надо каждые два. Дошло до того, что пришлось использовать свои. Ответ Минздрава очень понравился, под их руководством начальство говорило сначала о том, что масок нет, а потом, после публичных выступлений наших врачей, оказалось, что маски были, просто их «на всякий случай» отложили. Удивительно, что маски появились только после скандала. В любом случае ситуация остается напряженной не только поэтому. Мест не хватает, оборудования, экипажей и некоторых специалистов тоже. В отношении коронавируса все еще хуже».

Мы поднимаем эту проблему не первыми, а Министерство только отмахивается. 18 марта по инициативе главного редактора Vidsboku Константина Смирнова главные редакторы других рязанских изданий («Мещерская сторона», RZN.info, Progorod, Ya62.ru, «Новая газета») обратились к министру здравоохранения региона Андрею Прилуцкому с заявлением о необходимости проведения пресс-конференции по проблеме распространения коронавируса. Главный вопрос хотели задать наболевший: почему «средств индивидуальной защиты» (кроме масок, которые мало-помалу, но получили), которых, по словам Минздрава «достаточно», нет у медиков первичного звена? Маски невозможно купить в аптеках, а в той же 11-й больнице без них не пускают родственников к тяжелым больным.

Ответы Министерства области хотелось бы получить после всего этого как можно более вразумительные, к чему мы сейчас и призываем. Основные вопросы: почему отказались от конференции, которую можно было провести онлайн? Неужели медики станут проявлять недовольство, если они реально обеспечены всем необходимым? И, наконец, по какой причине жители региона не достойны знать правду? Работники скорой уже грозились объявить «итальянскую забастовку», в скором времени формальные отписки Минздрава могут привести к более серьезным последствиям.