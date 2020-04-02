4 деревянных барака из фильма ужасов: в соцсетях обсуждают инфекционную больницу в Перми

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Алена Попова. Facebook

Фото: соцсети

Прошлым летом в Перми начали проектировать новую инфекционную больницу на 300 коек. Строительство должно завершиться к 2022 году. А пока часть населения попадает в бараки, которые поставили более 100 лет назад и за это время, судя по внешнему виду, почти не реставрировали.

На состояние больницы обратила внимание общественный деятель Алена Попова. Она опубликовала в своем блоге снимки, на которых изображена больница, и написала: «Это действующая инфекционная больница в Перми. Состоит из 4 деревянных бараков 1913 года постройки и нескольких кирпичных зданий. Сейчас больница готовится принять больных коронавирусом. Прошло уже больше 100 лет, а у государства руки все никак не дошли до создания человеческих условий как для больных, так и работающих там врачей. Позор».

Местные жители в комментариях подтвердили плачевное состояние лечебного учреждения, а также подчеркнули, что эта больница находится практически в самом центре города. «Это областная. И жёлтое здание - СПИД и прочие самые опасные инфекционные больные. Сама кардиологом работала в областной. Никто туда не хотел идти даже на осмотр, потому что идти надо с голыми руками. Никакой защиты нет, а условия внутри еще хуже чем снаружи, к сожалению», - написала одна из подписчиц Поповой.

«Для съемок фильмов ужасов», «И это в Перми, а что в малых городах и поселках…», «Вы там в Москве совсем забыли в какой стране живете! Вот это удивляет только вас!», «У нас в городе примерно такая же инфекционная, как на последнем фото, тоже без капремонта много лет. Но хорошо, что она есть», «Коронавирус испугается и убежит из такой больницы» - вот так отреагировали пользователи соцсети.