Тиньков уходит из «Тинькофф», чтобы продолжить борьбу с раком

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2 апреля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Тиньков сообщил, что в ближайшее время покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка». 6 марта он сообщил, что у него выявили острую форму лейкемии и сейчас здоровье для него на первом месте.

Права владения акциями TCS он передал в семейный траст ещё 19 марта.«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своём здоровье», — добавил Тиньков.

6 марта он сообщил, что у него выявили острую форму лейкемии. По словам бизнесмена, диагноз ему поставили в октябре, с тех пор он прошёл несколько курсов химиотерапии.